2019-05-31T16:45:34+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 21-летнего Айрата Ахмедьянова

Об этом заявили волонтеры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Поиски 21-летнего жителя Стерлитамака Айрата Ахмедьянова прекращены. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Отклик», молодого человека удалось отыскать живым. О том, где он находился все это время, добровольцы не распространяются.

Парень, напомним, пропал вчера, 30 мая, вечером. В 23.00 он выехал на автомобиле "Лада Гранта" из Стерлитамака в село Покровка, но до места назначения не добрался. Близкие юноши забили тревогу и организовали поиски вместе с волонтерами. К счастью, все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе автобус попал в аварию, пострадали пять человек
В Уфе снесли старинную мечеть
Следователи проверяют чиновников, оштрафовавших безногого инвалида за нескошенную траву
День «1000 велосипедистов» с МС Моторс Юг
В Башкирии пропал без вести 30-летний Денис Кантемиров
Погода в Уфе и Башкирии на 1 июня: жара, грозы и град
В Башкирии пожар с тремя погибшими привлек внимание следователей
В Башкирии расследуют гибель новорожденной девочки
В Уфе перекроют часть улицы Заки Валиди
В Башкирии рабочий погиб, упав с шестиметровой высоты
Новый сервис от «БКС Брокер» – онлайн-регистрация на Московской бирже
Аэропорту "Уфа" официально присвоили имя Мустая Карима
Подземный переход возле монумента Дружбы в Уфе сдадут осенью
В небе над Башкирии можно будет увидеть взрывающиеся метеоры
В Уфе умерла женщина, выпавшая из окна роддома
День «1000 велосипедистов» с МС Моторс
На железнодорожном переезде в Уфе могут возникнуть пробки из-за ремонта