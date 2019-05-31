В Башкирии прекращены поиски 21-летнего Айрата Ахмедьянова

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-31T16:45:34+03:00

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Поиски 21-летнего жителя Стерлитамака Айрата Ахмедьянова прекращены. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Отклик», молодого человека удалось отыскать живым. О том, где он находился все это время, добровольцы не распространяются.

Парень, напомним, пропал вчера, 30 мая, вечером. В 23.00 он выехал на автомобиле "Лада Гранта" из Стерлитамака в село Покровка, но до места назначения не добрался. Близкие юноши забили тревогу и организовали поиски вместе с волонтерами. К счастью, все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU