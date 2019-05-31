Погода в Уфе и Башкирии на 1 июня: жара, грозы и град
Первый день лета в Башкирии не обойдется без погодных сюрпризов. По данным синоптиков, в регионе будет очень жарко - до +30 градусов днем. Однако позагорать на берегу реки не удастся - периодически небо будет прорезать молния, может даже выпасть град.
По данным синоптиков, в Уфе грозы ожидаются во второй половине дня. Жара при этом не спадет, термометры будут показывать +28 градусов.
Похожая погода ожидается и в Стерлитамаке за исключением того, что дожди и ветер придутся на обеденное время. Зонт скорее всего понадобится с 14.00 до 17.00.
В Нефтекамске та же ситуация с осадками - ливни после обеда. Зато здесь будет чуть прохладнее +24..+25 градусов.
А вот в Учалах небольшой дождь, по мнению синоптиков, пройдет утром. Большую часть дня будет солнечно и не слишком жарко.
На северо-востоке региона может и вовсе обойтись без дождей. Пока их предрекают только ближе к ночи. Температура воздуха здесь будет колебаться в районе +21..+24 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU