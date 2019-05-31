2019-05-31T15:06:32+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на 1 июня: жара, грозы и град

Об отдыхе на природе придется на время забыть
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первый день лета в Башкирии не обойдется без погодных сюрпризов. По данным синоптиков, в регионе будет очень жарко - до +30 градусов днем. Однако позагорать на берегу реки не удастся - периодически небо будет прорезать молния, может даже выпасть град.

По данным синоптиков, в Уфе грозы ожидаются во второй половине дня. Жара при этом не спадет, термометры будут показывать +28 градусов.

Похожая погода ожидается и в Стерлитамаке за исключением того, что дожди и ветер придутся на обеденное время. Зонт скорее всего понадобится с 14.00 до 17.00.

В Нефтекамске та же ситуация с осадками - ливни после обеда. Зато здесь будет чуть прохладнее +24..+25 градусов.

А вот в Учалах небольшой дождь, по мнению синоптиков, пройдет утром. Большую часть дня будет солнечно и не слишком жарко.

На северо-востоке региона может и вовсе обойтись без дождей. Пока их предрекают только ближе к ночи. Температура воздуха здесь будет колебаться в районе +21..+24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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