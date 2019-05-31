2019-05-31T15:14:42+03:00
Общество

В Башкирии пропал без вести 30-летний Денис Кантемиров

Молодого человека не видели уже четыре дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии развернули поиски 30-летнего Дениса Кантемирова. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Отклик», молодой человек пропал 28 мая. Около 9 часов вечера он вышел из дома в Стерлитамаке и исчез. Куда направился парень, неизвестно.

Приметы Дениса: рост 165 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза карие.

Был одет в тёмную футболку, бордовую олимпийку, серые спортивные штаны, синие кеды. Возможно, на нем была сине-серая ветровка. С собой у парня была чёрная сумка через плечо.

Близкие и волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Дениса, сообщить по телефону 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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