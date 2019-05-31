2019-05-31T13:36:08+03:00
Общество

В Уфе перекроют часть улицы Заки Валиди

Это связано с празднованием Дня защиты детей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Схема перекрытия от мэрии УфыСхема перекрытия от мэрии Уфы
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1 июня на Телецентре в Уфе будет весело и шумно, на площади будут проходить мероприятия ко Дню защиты детей. В связи с этим с 8 утра и до 15.00 дня движение по улице Заки Валиди будет частично закрыто. Перекроют участок от улицы Мажита Гафури до Аксакова.

Маршрутки будут ходить по объездному пути, как показано на схеме.

Власти Уфы приносят участникам дорожного движения извинения за неудобства. Чтобы везде попасть вовремя, горожанам советуют предварительно планировать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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