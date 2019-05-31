2019-05-31T19:29:41+03:00
Происшествия

В Уфе стражи порядка сняли с дерева офисного воришку

Двух его приятелей тоже схватили
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Все украденное парни растеряли, удирая от стражей порядкаВсе украденное парни растеряли, удирая от стражей порядка
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Сотрудникам Росгвардии пришлось побегать за тремя воришками, которые обокрали офисный центр.

Вызов поступил из здания по улице Зорге. Сторож центра объяснил, что услышал шум и заметил подозрительных парней на мониторах. Осматривая территорию, росгвардейцы увидели одного из них на крыше пристроя. Злоумышленник ринулся наутёк, но был схвачен. Тут и выяснилось, что воров всего трое. Следующего любителя легкой наживы сняли с дерева во дворе соседней школы. Он надеялся остаться незамеченным, сидя в листве. Третьего задержали во дворе.

В Управлении Росгвардии рассказали, что всем парням по 28 лет, ранее они уже были судимы. Троицу любителей офисной оргтехники передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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