2019-05-31T12:47:22+03:00
Общество

Аэропорту "Уфа" официально присвоили имя Мустая Карима

Указ о переименовании подписан сегодня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Кирилл ПЕНКИН
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С 31 мая уфимский аэропорт официально носит имя писателя Мустая Карима. Указ о переименовании воздушной гавани появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне и другие аэропорты России носят имена известных личностей. К примеру, аэропорт Самары назван в честь Королева, московский аэропорт Шереметьево - в честь Пушкина, а авиагавань Казани носит имя Тукая.

Напомним, что акцию «Великие имена России» запустили по всей стране в прошлом году. Ее смысл заключался в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты в честь выдающихся уроженцев регионов. Уфимцы выбирали между Мустаем Каримом, Мусой Гареевым и Салаватом Юлаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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