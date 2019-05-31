В небе над Башкирии можно будет увидеть взрывающиеся метеоры

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-31T11:29:38+03:00

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Метеорный поток «Июньские боотиды» смогут увидеть в ближайший месяц жители Башкирии. Он не всегда бывает зрелищным, но иногда в небе можно наблюдать до 100 метеоров в час. Некоторые из них взрываются или ярко вспыхивают в конце полета.

В Уфимском планетарии рассказали, что светлыми июньскими ночами звездопад увидеть сложно, вдобавок помешает луна. Максимум потока ожидается в ночь на 28 июня, и именно тогда будет полнолуние. Луна взойдет на ночной небосклон в 2 часа ночи. Однако есть шанс до ее появления заметить на юго-западе падающие звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU