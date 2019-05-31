Следователи проверяют чиновников, оштрафовавших безногого инвалида за нескошенную траву
Следователи дадут оценку действиям чиновников сельсовета в Архангельском районе. Они, напомним, оштрафовали безногого инвалида за нескошенную траву. Проверка покажет, имело ли место превышение должностных полномочий со стороны сотрудников администрации.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заверили в региональном следкоме.
Напомним, история инвалида Виктора Ананьева из села Казанка прогремела на всю страну. Две недели назад административная комиссия обязала инвалида без одной руки и без обеих ног навести порядок во дворе и скосить бурьян. Случай получил огласку, и производство по делу прекратили, сославшись на отсутствие состава правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU