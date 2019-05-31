2019-05-31T15:50:50+03:00
Общество

Следователи проверяют чиновников, оштрафовавших безногого инвалида за нескошенную траву

Доследственная проверка в самом разгаре
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Следователи дадут оценку действиям чиновников сельсовета в Архангельском районе. Они, напомним, оштрафовали безногого инвалида за нескошенную траву. Проверка покажет, имело ли место превышение должностных полномочий со стороны сотрудников администрации.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заверили в региональном следкоме.

Напомним, история инвалида Виктора Ананьева из села Казанка прогремела на всю страну. Две недели назад административная комиссия обязала инвалида без одной руки и без обеих ног навести порядок во дворе и скосить бурьян. Случай получил огласку, и производство по делу прекратили, сославшись на отсутствие состава правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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