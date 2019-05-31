В Уфе умерла женщина, выпавшая из окна роддома
Травмы оказались слишком тяжелыми
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В Уфе умерла роженица, выпавшая из окна роддома. Она скончалась в больнице, сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Минздрав республики.
Вопиющий случай, напомним, произошел 28 мая. Беременная женщина упала с пятого этажа родильного дома. Очевидцы говорили, что в то утро она была не в себе и вела себя странно.
По предварительным данным, ей сделали экстренное кесарево сечение прямо во дворе медучреждения, на траве. После операции роженица с травмами была доставлена в больницу, но повреждения оказались очень серьезными, врачи не смогли ей помочь.
В Уфе женщина родила после падения с 5 этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU