2019-05-31T10:59:40+03:00
Происшествия

В Уфе умерла женщина, выпавшая из окна роддома

Травмы оказались слишком тяжелыми
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе умерла роженица, выпавшая из окна роддома. Она скончалась в больнице, сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Минздрав республики.

Вопиющий случай, напомним, произошел 28 мая. Беременная женщина упала с пятого этажа родильного дома. Очевидцы говорили, что в то утро она была не в себе и вела себя странно.

По предварительным данным, ей сделали экстренное кесарево сечение прямо во дворе медучреждения, на траве. После операции роженица с травмами была доставлена в больницу, но повреждения оказались очень серьезными, врачи не смогли ей помочь.

В Уфе женщина родила после падения с 5 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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