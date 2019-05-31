В Уфе умерла женщина, выпавшая из окна роддома

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-31T10:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе умерла роженица, выпавшая из окна роддома. Она скончалась в больнице, сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Минздрав республики.

Вопиющий случай, напомним, произошел 28 мая. Беременная женщина упала с пятого этажа родильного дома. Очевидцы говорили, что в то утро она была не в себе и вела себя странно.

По предварительным данным, ей сделали экстренное кесарево сечение прямо во дворе медучреждения, на траве. После операции роженица с травмами была доставлена в больницу, но повреждения оказались очень серьезными, врачи не смогли ей помочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/711370" frameborder="0"></iframe> В Уфе женщина родила после падения с 5 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU