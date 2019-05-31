В Башкирии расследуют гибель новорожденной девочки

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-31T14:17:40+03:00

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В Башкирии устанавливают причины смерти новорожденной девочки. Ее обнаружили вчера утром в собственном доме в селе Тирлянский Белорецкого района. Ребенок уже не дышал, когда его нашли.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», малышке было всего около десяти дней от роду. Что стало причиной смерти ребенка, покажут результаты судебно-медицинской экспертизы.

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту смерти девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU