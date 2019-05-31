2019-05-31T14:17:40+03:00
Происшествия

В Башкирии расследуют гибель новорожденной девочки

Малышка прожила всего 10 дней
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Башкирии устанавливают причины смерти новорожденной девочки. Ее обнаружили вчера утром в собственном доме в селе Тирлянский Белорецкого района. Ребенок уже не дышал, когда его нашли.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», малышке было всего около десяти дней от роду. Что стало причиной смерти ребенка, покажут результаты судебно-медицинской экспертизы.

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту смерти девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи проверяют чиновников, оштрафовавших безногого инвалида за нескошенную траву
День «1000 велосипедистов» с МС Моторс Юг
В Башкирии пропал без вести 30-летний Денис Кантемиров
Погода в Уфе и Башкирии на 1 июня: жара, грозы и град
В Башкирии пожар с тремя погибшими привлек внимание следователей
В Уфе перекроют часть улицы Заки Валиди
В Башкирии рабочий погиб, упав с шестиметровой высоты
Новый сервис от «БКС Брокер» – онлайн-регистрация на Московской бирже
Аэропорту "Уфа" официально присвоили имя Мустая Карима
Подземный переход возле монумента Дружбы в Уфе сдадут осенью
В небе над Башкирии можно будет увидеть взрывающиеся метеоры
В Уфе умерла женщина, выпавшая из окна роддома
День «1000 велосипедистов» с МС Моторс
На железнодорожном переезде в Уфе могут возникнуть пробки из-за ремонта