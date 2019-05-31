2019-05-31T10:11:12+03:00
Общество

На железнодорожном переезде в Уфе могут возникнуть пробки из-за ремонта

Власти предупреждают горожан о возможных неудобствах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
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Сегодня вечером, 31 мая, рабочие приступят к ремонту железнодорожного переезда возле Зинино. Как сообщили в мэрии Уфы, работы будут вестись с 21.00 до 02.00. В течение пяти часов движение транспорта на участке может быть затруднено.

По всем вопросам автовладельцам рекомендуют обращаться в ОАО РЖД Уфимская дистанция пути. Телефоны для связи 229-69-63 и 8 965 64 77 237.

Напомним, что параллельно ремонтные работы ведутся на многих улицах Уфы. К примеру, на ул. Комарова и Бакалинской, где также возможны пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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