2019-05-31T09:29:20+03:00
Общество

Поехал в село и пропал: в Башкирии ищут 21-летнего Айрата Ахмедьянова

Молодой человек не выходит на связь со вчерашнего дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Близкие 21-летнего жителя Стерлитамака Айрата Ахмедьянова напуганы. Молодой человек перестал выходить с ними на связь. Накануне в 11 часов вечера он поехал в село Покровка, но до него не добрался. Выехал парень на черной «Ладе Гранта» с госномером Р624АУ.

Родственники и друзья парня обратились к местным волонтерам из поискового отряда «Отклик». Сейчас добровольцы организовывают поиски Айрата.

Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, карие глаза, волосы темные короткие.

Был одет - тёмная футболка с рисунком, синие джинсы и тёмные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией об Айрате, сообщите об этом по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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