Поехал в село и пропал: в Башкирии ищут 21-летнего Айрата Ахмедьянова
Близкие 21-летнего жителя Стерлитамака Айрата Ахмедьянова напуганы. Молодой человек перестал выходить с ними на связь. Накануне в 11 часов вечера он поехал в село Покровка, но до него не добрался. Выехал парень на черной «Ладе Гранта» с госномером Р624АУ.
Родственники и друзья парня обратились к местным волонтерам из поискового отряда «Отклик». Сейчас добровольцы организовывают поиски Айрата.
Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, карие глаза, волосы темные короткие.
Был одет - тёмная футболка с рисунком, синие джинсы и тёмные кроссовки.
Если вы обладаете какой-либо информацией об Айрате, сообщите об этом по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU