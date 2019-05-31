2019-05-31T14:47:23+03:00
Происшествия

В Башкирии пожар с тремя погибшими привлек внимание следователей

Следком возбудил уголовное дело
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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По факту обнаружения тел на пепелище в селе Мраково возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Напомним, пожарные при разборе завалов нашли тела троих человек. По данным Следкома республики, погибшие – 64-летние мужчина и женщина и их 36-летняя дочь. С их близкими сейчас работают психологи. Причину смерти людей, как и причину пожара, определят эксперты.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Они осмотрели сгоревший дом и теперь беседуют с очевидцами.

Сам пожар, напомним, вспыхнул 30 мая в доме на улице Молодежной. Почти полтора часа потребовалось экстренным службам, чтобы унять огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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