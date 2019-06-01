«Можно и нужно убрать»: в Уфе определяют судьбу долгостроя по улице 50 лет СССР

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-01T16:25:36+03:00

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Жители домов №45а и 47 по улице 50 лет СССР больше 15 лет вынуждены жить в опасной близости к недострою. Предполагалось, что между домами вырастет торговый центр, но дальше фундамента дело не продвинулось. За эти годы уфимцы неоднократно обращались за помощью к властям, и с недавнего времени в деле наметился прогресс.

Депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев направил на имя мэра Ульфата Мустафина обращение с просьбой снести объект, который "мешает местным жителям и уродует облик города". К слову, договор аренды с владельцем уже давно расторгнут.

- Теперь можно и нужно убрать заброшенный недострой, - написал депутат на своей страничке.

ИСТОЧНИК KP.RU