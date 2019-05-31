2019-05-31T08:48:11+03:00
Происшествия

В Башкирии на пепелище пожара нашли тела трех человек

Трагедия произошла в селе Мраково
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по республикеФото: МЧС по республике
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Дознаватели пытаются выяснить причину страшного пожара в селе Мраково Ишимбайского района. Сообщение о возгорании на улице Молодежной поступило 30 мая в шестом часу вечера. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили одноэтажный дом, объятый пламенем. 40 минут потребовалось пожарным только, чтобы локализовать возгорание, потушить же огонь удалось только в 18:30.

К сожалению, во время разбора завалов их ждала страшная находка. На пепелище обнаружили тела трех человек: двух женщин и мужчины. На место ЧП направили психологов, которые оказывают помощь родным и близким жертв.

- Работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, - заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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