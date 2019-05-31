В Уфе убирают гаражи, мешающие строить продолжение улицы Мушникова
Владельцам боксов советуют самостоятельно освободить территорию
Фото: мэрия Уфы
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В Уфе началась ликвидация гаражного кооператива «Водопад» в Инорсе. Он арендовал землю у муниципалитета, но сейчас договор аренды аннулирован.
Расположенные здесь гаражи мешают строить продолжение улицы Мушникова. Ее, напомним, хотят продлить до Сельской Богородской, построив мост через канал. Так жители микрорайона получат дополнительный выезд, и пробок станет меньше.
- Просим владельцев гаражей принять меры по освобождению земельных участков и не парковать автомобили на территории кооператива, - обращается к уфимцам администрация.
ИСТОЧНИК KP.RU