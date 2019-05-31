В Уфе убирают гаражи, мешающие строить продолжение улицы Мушникова

СЕГОДНЯ 20:09 2019-05-31T20:09:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе началась ликвидация гаражного кооператива «Водопад» в Инорсе. Он арендовал землю у муниципалитета, но сейчас договор аренды аннулирован.

Расположенные здесь гаражи мешают строить продолжение улицы Мушникова. Ее, напомним, хотят продлить до Сельской Богородской, построив мост через канал. Так жители микрорайона получат дополнительный выезд, и пробок станет меньше.

- Просим владельцев гаражей принять меры по освобождению земельных участков и не парковать автомобили на территории кооператива, - обращается к уфимцам администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU