2019-05-31T20:09:32+03:00
Общество

В Уфе убирают гаражи, мешающие строить продолжение улицы Мушникова

Владельцам боксов советуют самостоятельно освободить территорию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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В Уфе началась ликвидация гаражного кооператива «Водопад» в Инорсе. Он арендовал землю у муниципалитета, но сейчас договор аренды аннулирован.

Расположенные здесь гаражи мешают строить продолжение улицы Мушникова. Ее, напомним, хотят продлить до Сельской Богородской, построив мост через канал. Так жители микрорайона получат дополнительный выезд, и пробок станет меньше.

- Просим владельцев гаражей принять меры по освобождению земельных участков и не парковать автомобили на территории кооператива, - обращается к уфимцам администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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