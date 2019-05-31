В Башкирии пьяный водитель «Киа» въехал в огород и сбил насмерть женщину
ДТП случилось в селе Тирлянский
Фото: ГИБДД Башкирии
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Пьяный водитель «Киа Рио» устроил серьезную аварию в селе Тирлянский Белорецкого района. 39-летний мужчина ехал вечером по улице Советской и столкнулся по касательной со встречным мотоблоком "Ока". После удара иномарка буквально влетела на огород частного дома и сбила насмерть 71-летнюю женщину.
В беседе с сотрудниками ГИБДД виновник аварии заявил, что потерял управление машиной из-за выбежавшей на дорогу собаки.
Глава Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что за вчерашний день в регионе зарегистрировали 16 аварий, где четыре человека погибли и 15 получили травмы.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU