2019-05-31T08:18:54+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель «Киа» въехал в огород и сбил насмерть женщину

ДТП случилось в селе Тирлянский
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Пьяный водитель «Киа Рио» устроил серьезную аварию в селе Тирлянский Белорецкого района. 39-летний мужчина ехал вечером по улице Советской и столкнулся по касательной со встречным мотоблоком "Ока". После удара иномарка буквально влетела на огород частного дома и сбила насмерть 71-летнюю женщину.

В беседе с сотрудниками ГИБДД виновник аварии заявил, что потерял управление машиной из-за выбежавшей на дорогу собаки.

Глава Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что за вчерашний день в регионе зарегистрировали 16 аварий, где четыре человека погибли и 15 получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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