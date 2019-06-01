В Башкирии водитель иномарки погиб в ДТП со «Сканией»
Авария случилась в Нуримановском районе
Фото: ГИБДД Башкирии
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Дорожная полиция Башкирии устанавливает обстоятельства и причины аварии в Нуримановском районе. На дороге Уфа – Иглино – Павловка «Фольксваген Поло» столкнулся с фурой «Скания». Переднюю часть иномарки попросту разворотило от сильного удара. По чьей вине произошла авария, не уточняется.
В ГИБДД региона сообщили, что легковым авто управлял 54-летний местный житель, а грузовиком – 31-летний мужчина из Кармаскалинского района. К сожалению, полученные водителем иномарки травмы оказались смертельными. Он скончался на месте.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU