2019-06-01T20:00:57+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель иномарки погиб в ДТП со «Сканией»

Авария случилась в Нуримановском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Дорожная полиция Башкирии устанавливает обстоятельства и причины аварии в Нуримановском районе. На дороге Уфа – Иглино – Павловка «Фольксваген Поло» столкнулся с фурой «Скания». Переднюю часть иномарки попросту разворотило от сильного удара. По чьей вине произошла авария, не уточняется.

В ГИБДД региона сообщили, что легковым авто управлял 54-летний местный житель, а грузовиком – 31-летний мужчина из Кармаскалинского района. К сожалению, полученные водителем иномарки травмы оказались смертельными. Он скончался на месте.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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