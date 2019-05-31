Евгения Куцуева намерена участвовать в выборах главы Башкирии

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-31T07:55:41+03:00

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Еще одна известная персона заявила о своем намерении баллотироваться на пост главы Башкирии. Руководитель Всероссийской Школы блогеров и известная культуристка Евгения Куцуева написала о своем выдвижении в социальных сетях. Она намерена идти на выборы от Партии Роста.

По словам Евгении, это решение было взвешенным, а не спонтанным.

- Я прекрасно понимаю и осознаю, что такое выборы в современной России, я работала 3,5 года в Администрации Президента Республики Башкортостан, иллюзий у меня нет, а понимание процессов и этапов есть, - написала он в «Фейсбуке».

Блогер обратилась лично к действующему главе региона Радию Хабирову.

- Вы борец, Вы точно меня поймёте как спортсмен спортсмена, ценна победа, одержанная в честной борьбе, - написала блондинка. - Вы, Радий Фаритович, в тяжелой весовой категории, но я готова составить Вам пару.

Напомним, чуть ранее о намерении баллотироваться на пост руководителя республики заявила модель Plus Size и мать двоих детей Сания Тимасова. «Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и РБ в целом», - написала девушка на своей странице.

ИСТОЧНИК KP.RU