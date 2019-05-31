2019-05-31T07:23:30+03:00
Происшествия

Дети сказали учителям про море: стало известно, куда могла уехать кассир из Башкирии c 23 млн рублей

Выяснились новые обстоятельства истории
Рустем АХУНОВ
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Сейчас женщина может находится на мореСейчас женщина может находится на море
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Дети пропавшей с 23 миллионами рублей Луизы Хайруллиной рассказали, что собираются на море с родителями.

Напомним, что необычная для небольшого башкирского городка Салават история произошла в минувший понедельник. 35-летняя главный кассир местного отделения «Россельхозбанка» каким-то образом вынесла из банка порядка 23 миллионов рублей. После этого женщина таинственным образом пропала вместе с семьей и богатствами. По факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере стражи порядка возбудили уголовное дело.

Люди по всей стране встали на защиту семьи Хайруллиных, одобряя совершенное матерью двоих детей преступление.

Сейчас неизвестно, где находятся беглецы, однако в школе, где учились две дочери кассира, журналистам рассказали, что не так давно девочки 8 и 11 лет обмолвились о скорой поездке.

- Девочки рассказали, что «всей семьей едут на теплое море», - сообщает «Московский Комсомолец».

Вполне вероятно, что сейчас семья находится где-то в районе Черного или Каспийского морей. Времени на передвижение за четыре дня у них было достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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