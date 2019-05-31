2019-05-31T06:57:45+03:00
Спорт

«Уфа» победила в первом стыковом матче

Команда увеличила шансы остаться в Премьер-лиге
Рустем АХУНОВ
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Футбольный клуб из Уфы повысил шансы остаться в РПЛФутбольный клуб из Уфы повысил шансы остаться в РПЛФото: Рустем АХУНОВ
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Футбольный клуб «Уфа» дома обыграл «Томь».

Вчера в башкирской столице проходил первый стыковой матч между командами из РПЛ и ФНЛ. «Уфа», оказавшаяся на 14 месте таблицы главной футбольной лиге страны, играла с «Томью».

К счастью для всех любителей футбола из Башкирии, команде Вадима Евсеева удалось уверенно обыграть гостей – матч закончился со счетом 2:0. Первый гол на 28 минуте забил нигериец Сильвестер Игбун, а второй раз мяч в свои же ворота на 81 минуте затолкнул защитник «Томи» Исмаил Эдиев.

Ответная игра состоится уже в это воскресенье в Томске. По ее итогам определят, останется ли «Уфа» среди элиты российского футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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