2019-05-31T06:41:41+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» произведет обмен со СКА

В Питер отправится Владимир Ткачев
Рустем АХУНОВ
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Владимир Ткачев покидает Салават Юлаев»Владимир Ткачев покидает Салават Юлаев»Фото: Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» обменяет 23-летнего нападающего Владимира Ткачева на 25-летнего форварда СКА Никиту Сошникова.

Информацию озвучил в социальных сетях журналист спортивного портала «Чемпионат» Павел Панышев.

- Никита Сошников в Уфе, Владимир Ткачев – в СКА, - написал журналист.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Напомним, что ранее уфимский портал «Горобзор» сообщал, что молодой нападающий уфимского клуба рассматривает варианты продолжения карьеры в НХЛ.

Ранее из Уфы в Питер переехал еще один форвард «Салавата». Центральный нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА в начале мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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