Житель Башкирии зарубил своего приятеля топором

СЕГОДНЯ 05:51 2019-05-31T05:51:26+03:00

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Жестокое убийство произошло на днях в Баймакском районе Башкирии. 50-летний житель деревни 2-Иткулово, находящийся под административным надзором, решил скоротать вечер в компании своего приятеля. Мужчины распивали алкоголь, а потом дружеская встреча переросла в серьезную ссору. Разгоряченный спиртным хозяин дома взял из чулана топор и несколько раз с силой ударил по голове своего друга. От полученных травм несчастный скончался на месте.

Вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, душегуб вышел во двор подышать свежим воздухом, где его и застал старший участковый, зашедший проверить ранее судимого поднадзорного. Увидев на кухне обезображенное тело, лежащее в луже крови, полицейский немедленно вызвал подкрепление. Злоумышленника доставили в отдел, где он признался в содеянном.

- Собранные материалы переданы в следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU