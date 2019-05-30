В Башкирии иномарка улетела в кювет: пострадали три человека
Сам водитель и еще один 10-летний пассажир отделались легкими ушибами
Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Серьезное ДТП произошло сегодня днем, 30 мая, в Ишимбайском районе республики. На 32-м километре автодороги «Ишимбай-Воскресенск-Мелеуз» 31-летний водитель Honda Airwave не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии три пассажира иномарки 23, 24 и 25 лет получили серьезные травмы и были немедленно доставлены в больницу. Сам же водитель и еще один десятилетний пассажир отделались незначительными ушибами и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU