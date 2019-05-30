В Уфе пропала 28-летняя Айгуль Коновченко

СЕГОДНЯ 19:55 2019-05-30T19:55:58+03:00

От женщины нет никаких вестей уже четыре месяца

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В Уфе родные и близкие с ног сбились, разыскивая 28-летнюю Айгуль Коновченко. От молодой женщины нет никаких вестей уже четыре месяца: 31 января она ушла из дома и пропала. Обеспокоенные родные написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост примерно 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы чуть ниже плеч рыжего цвета с красноватым оттенком.

Во что была одета уфимка в день пропажи – неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении Айгуль Коновченко, просьба сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(927)969-89-19 или 8(927)941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU