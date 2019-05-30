В Уфе может появиться новый торгово-развлекательный центр в ярмарочном стиле

СЕГОДНЯ 19:44 2019-05-30T19:44:57+03:00

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В Уфе может появиться новый оригинальный торгово-развлекательный центр. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», с таким предложением обратились представители федеральной сети «Русские ярмарки» к уфимской мэрии на очередном «Инвестчасе».

Главная задумка - торговые ряды будут выполнены в стиле старорусских ярмарок, при этом там можно будет встретить товары не только местных производителей, но и из других регионов. Инвесторы считают, что такая концепция привлечет туристов и горожан. Проект «Русские ярмарки» будет одновременно реализовываться в нескольких крупных городах России. Всего инвесторы планируют вложить в строительство до 350 миллионов рублей, а также просят под стройку три гектара земли.

Идею одобрил мэр Уфы Ульфат Мустафин: он заявил, что давно пора отойти от традиционной ярмарочной торговли с машин. Так что если инвесторы и администрация договорятся, ярмарка откроет свои двери для посетителей и арендаторов уже через полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU