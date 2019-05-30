2019-05-30T16:12:34+03:00
Общество

В Башкирии запретили продажу алкоголя в некоторые праздничные дни

Запрет начнет действовать уже на ближайших сабантуях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Еще три праздника в Башкирии отныне будут трезвымиЕще три праздника в Башкирии отныне будут трезвымиФото: Андрей АБРАМОВ
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В Башкирии приняли законопроект, который запрещает продажу алкоголя на сабантуях, в День молодежи и День знаний – 27 июня и 1 сентября. По этому же закону спиртное отныне нельзя будет покупать в период с 22:00 вечера до 10 утра.

По словам спикера Госсобрания республики Константина Толкачева, законопроект рассмотрели сразу в трех чтениях.

- После подписания врио главы республики и официального опубликования закон вступит в силу. Новые ограничения должны коснуться обозначенных праздников, в том числе предстоящих сабантуев, уже в этом году, - пояснил председатель Госсобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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