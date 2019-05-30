2019-05-30T15:03:18+03:00
Общество

Власти Уфы рассказали, сколько продлится ремонт улицы Комарова

Дорогу откроют лишь в воскресенье, 2 июня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Схема перекрытия: мэрия УфыСхема перекрытия: мэрия Уфы
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До 5 июля дорожники намерены завершить ремонт на участке улицы Комарова. Для укладки асфальта движение транспорта на отрезке от Тоннельной до Первомайской будет закрыто. В мэрии Уфы уточнили, что дорогу откроют после 24:00 1 июня.

На время перекрытия изменены маршруты следования троллейбусов № 4, 13, 15 и 22. Схема их движения представлена на карте.

Горожан и гостей столицы просят отнестись к неудобствам с пониманием.

Напомним, дорожные работы на улице Комарова стали для многих уфимцев сюрпризом. Из-за этого Черниковка встала сегодня с утра в огромную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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