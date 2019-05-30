2019-05-30T15:50:14+03:00
Происшествия

В Башкирии будут судить полицейских, выбивавших признание из подозреваемого

Их обвиняют в превышении полномочий
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Три сотрудника полиции пойдут под суд за превышение полномочий и избиение подозреваемого.

В прошлом октябре они беседовали в отделении с 29-летнем жителем Туймазинского района. По мнению стражей порядка, парень был причастен к незаконной охоте. Чтобы добиться от него признания, полицейские пустили в ход кулаки. Пострадавший подал заявление в полицию и всех троих задержали сотрудники ФСБ.

Расследование дела велось с трудом. В Следкоме республики рассказали, что полицейские вину не признавали и помогать следствию отказывались. Процесс затягивался, суд несколько раз менял подозреваемым меру пресечения.

- В настоящее время следствием собрана достаточная совокупность доказательств, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, и уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу, - заявили следователи.

По данным МВД по Башкирии, всех троих полицейских отстранили от работы по результатам служебной проверки.

- Если суд признает их виновными, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - заверили в ведомстве. - Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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