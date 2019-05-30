В Башкирии горит полигон с отходами

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-30T13:28:48+03:00

Огонь локализован, но мусор все еще тлеет

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В Краснокамском районе Башкирии тушат полигон твёрдых бытовых отходов. О возгорании мусора сообщили вчера в 23:30. На место прибыл отряд пожарных. Им с помощью пяти стволов удалось локализовать возгорание.

Сейчас 800 «квадратов» полигона продолжают тлеть. Мусор периодически проливают и проводят отсыпку глиной, чтобы унять огонь.

Свалка расположена в двух с половиной километрах от деревни Енактаево. Специалисты следят, чтобы дым от полигона не дошел до населенного пункта.

- Лабораториями Роспотребнадзора и Минэкологии республики проводится замер ПДК загрязнения воздуха в районе населенного пункта и полигона ТБО. Угрозы населенному пункту нет, - говорится в сообщении регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU