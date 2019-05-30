Парламент Башкирии утвердил дату выборов главы региона
Они пройдут 8 сентября
Фото: Рустем АХУНОВ
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Депутаты Госсобрания Башкирии определились с датой выборов главы региона. Они назначены на 8 сентября. Именно на эту дату пришлось второе воскресенье месяца. Избирательные участки в этот день будут работать с 7 утра до 9 вечера.
- Депутаты приняли решение о том, что выборы главы Башкирии состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, - заявил спикер Госсобрания Константин Толкачев.
Это решение было вынесено единогласно.
Известно, что действующий глава Башкирии Радий Хабиров будет участвовать в выборах от партии "Единая Россия".
ИСТОЧНИК KP.RU