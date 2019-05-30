В Башкирии родные три года ищут 55-летнего Флюра Садыкова

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-30T12:04:34+03:00

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В Башкирии вот уже три года ведутся поиски бесследно пропавшего Флюра Садыкова. 55-летний житель Ишимбая исчез в 2016 году и по сей день его местонахождение не известно.

К поискам мужчины подключились волонтеры местного отряда «Отклик». Они распространяют в сети ориентировки на пропавшего.

Приметы мужчины: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темные с проседью, глаза карие, нет большей части зубов.

Если вам знаком человек с фотографии или вы знаете, где он может находиться, свяжитесь с добровольцами отряда 8 987 106 06 01 или позвоните 02.

ИСТОЧНИК KP.RU