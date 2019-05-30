В Башкирии родные три года ищут 55-летнего Флюра Садыкова
Они не теряют надежду отыскать мужчину живым
Фото: соцсети
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В Башкирии вот уже три года ведутся поиски бесследно пропавшего Флюра Садыкова. 55-летний житель Ишимбая исчез в 2016 году и по сей день его местонахождение не известно.
К поискам мужчины подключились волонтеры местного отряда «Отклик». Они распространяют в сети ориентировки на пропавшего.
Приметы мужчины: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темные с проседью, глаза карие, нет большей части зубов.
Если вам знаком человек с фотографии или вы знаете, где он может находиться, свяжитесь с добровольцами отряда 8 987 106 06 01 или позвоните 02.
ИСТОЧНИК KP.RU