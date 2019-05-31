2019-05-31T13:21:44+03:00
Происшествия

В Башкирии рабочий погиб, упав с шестиметровой высоты

Площадка, на которой он стоял, перевернулась
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Мастер цеха в «НЕФАЗе» предстанет перед судом из-за несчастного случая, произошедшего по его вине.

В феврале на заводе меняли остекление одного из цехов. Во время работ кран двинулся с места, и его кабина врезалась в технологическую площадку. На ней находился 35-летний электрогазосварщик. От удара площадка перевернулась, и мужчина упал с шестиметровой высоты на бетонный пол. Многочисленные переломы оказались смертельными.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что мастер привел кран в движение, не убедившись в безопасности маневра. Мужчина признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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