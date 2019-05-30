2019-05-30T14:24:54+03:00
Происшествия

В Башкирии на глазах приятелей утонул 35-летний мужчина

Он неудачно прыгнул в воды
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии участились несчастные случаи на воде – дает о себе знать теплая погода.

Очередная трагедия случилась вчера, 29 мая, в городе Мелеуз. По данным регионального МЧС, 35-летний мужчина в компании приятелей отдыхал на берегу реки Мелеузка, в необорудованном для купания месте. Ему захотелось окунуться. Он прыгнул в воду, ударился головой о дно или твердый предмет и захлебнулся. Тело несчастного сотрудники правоохранительных органов достали из воды лишь сегодня.

Жителям Башкирии напоминают, что купаться лучше на официальных пляжах, которые заработают 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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