2019-05-30T17:02:32+03:00
Происшествия

Размахивал ножом и угрожал убить: в Башкирии полиция задержала домашнего тирана

Стражей порядка вызвала дочь потерпевшей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Семейный конфликт в Октябрьском обернулся для 59-летнего мужчины статьей. Его обвиняют в угрозах убийством и побоях.

Как рассказали в МВД по Башкирии, супруги поссорились во время совместного застолья. Глава семьи ударил 50-летнюю женщину, а затем схватился за кухонный нож и стал кричать, что убьет ее. Напуганная супруга улучила момент, когда разгневанный мужчина вышел из комнаты и позвонила дочери, а та – в полицию.

Домашнего тирана доставили в отделение, где он во всем сознался. Его поместили под подписку о невыезде.

- Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - пояснила Юлия Венюкова, сотрудник отдела МВД России по Октябрьскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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