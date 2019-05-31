Подземный переход возле монумента Дружбы в Уфе сдадут осенью
Работы идут с опережением графика, уверяет подрядчик
Фото: мэрия Уфы
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Новый подземный переход на проспекте Салавата Юлаева в Уфе заработает осенью. Об этом сообщили в уфимской мэрии.
Работы ведутся быстрее, чем предполагалось. Подрядчик уже смонтировал плиты перекрытий, завершил монтажные и гидроизоляционные работы. Рабочим предстоит отделать переход гранитом и облагородить входные группы.
В порядок планируется привести и сквер возле монумента Дружбы. Тут появятся современные светильники, скамейки – все оформление сквера будет согласовываться с внешним видом новой набережной реки Белой.
ИСТОЧНИК KP.RU