В Башкирии появится единая транспортная карта
С 1 июля в Уфе, Стерлитамаке и Салавате проезд на общественном транспорте можно будет оплатить единой картой. 1900 автобусов из 6200 уже оборудовали терминалами.
По словам главы гостранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, пока к проекту подключились четыре государственных и муниципальных перевозчика, дело за «частниками».
В мэрии Уфы рассказали, что проезд по карте будет выгоднее, чем за наличный расчет, особенно если карта приобретена на долгий срок. Продаваться такой проездной будет в отделениях «Почты России», киосках «Уфапечать», отделениях Сбербанка и Уралсиба, а также в пунктах обслуживания карт.
Карту планируется привязать к смартфону. Таким образом, пополнять ее можно будет удаленно, через приложение.
ИСТОЧНИК KP.RU