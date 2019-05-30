2019-05-30T11:01:59+03:00
Общество

В Башкирии появится единая транспортная карта

Она заработает с 1 июля
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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С 1 июля в Уфе, Стерлитамаке и Салавате проезд на общественном транспорте можно будет оплатить единой картой. 1900 автобусов из 6200 уже оборудовали терминалами.

По словам главы гостранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, пока к проекту подключились четыре государственных и муниципальных перевозчика, дело за «частниками».

В мэрии Уфы рассказали, что проезд по карте будет выгоднее, чем за наличный расчет, особенно если карта приобретена на долгий срок. Продаваться такой проездной будет в отделениях «Почты России», киосках «Уфапечать», отделениях Сбербанка и Уралсиба, а также в пунктах обслуживания карт.

Карту планируется привязать к смартфону. Таким образом, пополнять ее можно будет удаленно, через приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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