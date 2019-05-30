«Раздражал громкий плач»: житель Башкирии жестоко убил семилетнюю дочь

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-30T09:18:51+03:00

Мужчина схватил ребенку за голову и несколько раз ударил об край ванны

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Жестокое убийство произошло вчера утром, 29 мая, в Стерлитамаке. 35-летний местный житель, устав от громкого плача своей семилетней дочери, решил утихомирить ребенка. Вот только вместо ласковых объятий и ободряющих слов, горе-папаша отвел девочку в ванную, где схватил ее за голову и несколько раз с силой ударил об край ванны. Малышка скончалась на месте от черепно-мозговой травмы.

- В настоящее время мужчина задержан, с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU