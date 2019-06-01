Группа Би-2 даст бесплатный концерт в Уфе

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-01T17:09:00+03:00

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С 12 по 15 июня Уфа превратится в «сердце Евразии». На протяжении четырех дней в уфимском амфитеатре будет проходить одноименный фестиваль. Хедлайнерами первого дня станет группа Би-2. Перед ними, начиная с 9 часов вечера, на сцену выйдут гости из Санкт-Петербурга - этно-группа «Ingervala» и местные знаменитости - группа «Аргымак».

Вообще же фестиваль откроется днем. В 17:30 на площади перед театром им. Гафури начнется праздник национальных костюмов, а в 19:00 уже в амфитеатре стартует Всероссийский фестиваль-марафон Надежды Бабкиной. Перед уфимцами выступят многочисленные коллективы со всей России, а республику представят ансамбль песни и танца «Мирас» и этно-шоу проект «Zainetdin».

ИСТОЧНИК KP.RU