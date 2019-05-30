Уфимский микрорайон встал в пробку из-за ремонта дороги

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-30T08:18:31+03:00

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Утром 30 мая жители уфимского микрорайона Черниковка встали в огромную пробку.

Известно, что власти города решили затеять ремонт одной из главных улиц микрорайона – Комарова. В мэрии столицы жителей города о ремонте почему-то решили не предупреждать. Власти лишь ограничились сообщением о том, что будут изменены маршруты некоторых троллейбусов.

Даже на момент написания заметки, в 10.15, улица Комарова до сих пор стоит в огромной пробке. Из-за этого многие жители микрорайона опоздали на работу. Скорость движения на участке не превышает 10 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU