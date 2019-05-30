Мама погибшего в Уфе школьника не знала, что он уехал на велосипеде

СЕГОДНЯ 08:45 2019-05-30T08:45:21+03:00

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Погибший под колесами иномарки в Уфе ребенок уехал в школу на велосипеде, несмотря на запрет родителей. Мама 10-летнего Динислама рассказала сотрудникам столичной ГИБДД, что предварительно разговаривала с сыном, и тот был не на велосипеде.

- Дальше контроля не было, мальчик, к сожалению, все-таки уехал в школу на велосипеде, - приводит комментарии Госавтоинспекции сайт Ufacitynews.ru.

В ГИБДД полагают, что трагедии можно было избежать, будь взрослые внимательнее.

ДТП, напомним, случилось в Уфе во вторник, 28 мая. Третьеклассник пересекал улицу Бессонова на зеленый сигнал, но не спешился с велосипеда. В этот момент 33-летняя женщина на Nissan X-Trail поворачивала с проспекта. Она не уступила ребенку дорогу. От полученных травм мальчик скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU