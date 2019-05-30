В Башкирии пассажир набросился на таксиста с ножом

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-30T10:17:29+03:00

Его не смутило даже присутствие спутницы

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В травмпункт Стерлитамака с ножевыми ранениями обратился таксист. Как рассказали в МВД по Башкирии, мужчина пострадал на рабочем месте. Он подвозил молодую девушку и ее парня. Когда машина доехала до места назначения, между ним и пассажиром возник конфликт. Тот достал складной нож и набросился на сидевшего впереди таксиста – проткнул ладонь и порезал ногу. После парочка ретировалась.

Задержали неблагодарного клиента в течение получаса. 33-летний мужчина, как выяснилось, уже был судим за схожие правонарушения.

- В отношении него следователи возбудили уголовное дело, - сообщила Дарина Горчакова, сотрудник Управления МВД России по Стерлитамаку.

ИСТОЧНИК KP.RU