В Уфе на время изменятся маршруты общественного транспорта
В Уфе временно изменятся маршруты некоторых троллейбусов. Как сообщает МУЭТ города, это связано с ремонтными работами.
С 30 мая до полуночи 1 июня будут изменены семь маршрутов.
Маршрут №22 будет следовать до Бульвара Славы, маршрут №13 - до Троллейбусного депо №1, маршрут №4 - до Колхозного рынка, а маршрут №15 - до ТЭЦ-1. Причина изменений – ремонт на улице Комарова.
На тот же период запланированы работы на улице Бакалинской. Из-за них маршрут №13 будет ходить до Центрального рынка; №16 - от Театра кукол до Трамплина, №20 - от ДЮЦ Салям до Трамплина.
А маршрут №21 и вовсе закроют на два дня. Такая же судьба ждет маршрут №22. С 1 по 4 июня его закроют из-за работ на бульваре Ибрагимова.
ИСТОЧНИК KP.RU