2019-05-30T07:54:26+03:00
Общество

В Уфе на время изменятся маршруты общественного транспорта

Это связано с ремонтом дорог
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе временно изменятся маршруты некоторых троллейбусов. Как сообщает МУЭТ города, это связано с ремонтными работами.

С 30 мая до полуночи 1 июня будут изменены семь маршрутов.

Маршрут №22 будет следовать до Бульвара Славы, маршрут №13 - до Троллейбусного депо №1, маршрут №4 - до Колхозного рынка, а маршрут №15 - до ТЭЦ-1. Причина изменений – ремонт на улице Комарова.

На тот же период запланированы работы на улице Бакалинской. Из-за них маршрут №13 будет ходить до Центрального рынка; №16 - от Театра кукол до Трамплина, №20 - от ДЮЦ Салям до Трамплина.

А маршрут №21 и вовсе закроют на два дня. Такая же судьба ждет маршрут №22. С 1 по 4 июня его закроют из-за работ на бульваре Ибрагимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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