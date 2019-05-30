В Уфе в районе Телецентра горят два частных жилых дома

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-30T07:35:06+03:00

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Сегодня утром, 30 мая, в Уфе произошел крупный пожар. В частном секторе неподалеку от Телецентра вспыхнул бревенчатый жилой дом, а вскоре пламя перекинулось на соседнее строение. Дым от пожара виден за несколько километров, а на место происшествия немедленно выехали 4 единицы техники от МЧС, а также МПЧ «Цветы Башкирии».

- По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит открытое горение двух бревенчатых частных жилых домов, есть угроза распространения на соседние дома. Объявлен второй ранг пожара. Группировка сил и средств усилена еще 4 единицами техники, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС по РБ

Сейчас пожарные пытаются потушить бушующее пламя, основная задача – не допустить перекидывания пожара на соседние дома. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания также пока неизвестна. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU