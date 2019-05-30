В Уфу с рабочим визитом прибыл президент Молдовы Игорь Додон

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-30T07:37:35+03:00

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Вчера, 29 мая, в столицу Башкирии с рабочим визитом прибыл президент Республики Молдова Игорь Додон. В аэропорту делегацию почетных гостей лично встретил врио главы республики Радий Хабиров.

В ходе визита Игорь Додон посетит Башкирский государственный университет, примет участие в Форуме делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России», а также заедет в храм Табынской иконы, что в Красноуслольске. В ходе рабочей встречи с Радием Хабировым обсуждались важные вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества и стратегического партнерства.

- Я надеюсь, что после подписания соглашений нам удастся поднять уровень наших взаимоотношений. Нам нужно увеличить торговлю минимум в пять-шесть раз, - заявил глава Молдовии.

ИСТОЧНИК KP.RU