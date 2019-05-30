2019-05-30T07:37:35+03:00
Общество

В Уфу с рабочим визитом прибыл президент Молдовы Игорь Додон

В аэропорту его лично встречал врио главы Башкирии Радий Хабиров
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Вчера, 29 мая, в столицу Башкирии с рабочим визитом прибыл президент Республики Молдова Игорь Додон. В аэропорту делегацию почетных гостей лично встретил врио главы республики Радий Хабиров.

В ходе визита Игорь Додон посетит Башкирский государственный университет, примет участие в Форуме делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России», а также заедет в храм Табынской иконы, что в Красноуслольске. В ходе рабочей встречи с Радием Хабировым обсуждались важные вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества и стратегического партнерства.

- Я надеюсь, что после подписания соглашений нам удастся поднять уровень наших взаимоотношений. Нам нужно увеличить торговлю минимум в пять-шесть раз, - заявил глава Молдовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгосстрах открыл в Уфе еще один офис нового формата
Уфимцам помогут выбрать дом своей мечты
В Башкирии появится единая транспортная карта
В Башкирии пассажир набросился на таксиста с ножом
Стало известно, сколько лет грозит кассиру из Башкирии, укравшей 23 миллиона
«Раздражал громкий плач»: житель Башкирии жестоко убил семилетнюю дочь
В Башкирии девятилетняя девочка провалилась в колодец
Мама погибшего в Уфе школьника не знала, что он уехал на велосипеде
В Татарстане осудят жителя Башкирии, жестоко расправившегося с подругой 13 лет назад
Уфимский микрорайон встал в пробку из-за ремонта дороги
Салфетки вместо денег: в Уфе лже-целительницы украли у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Уфе на время изменятся маршруты общественного транспорта
В Уфе в районе Телецентра горят два частных жилых дома
В Башкирии «Шевроле Ланос» вылетел в кювет и перевернулся
«Заранее продали машину»: подробности аферы кассира из Башкирии, укравшего 23 млн
В Башкирии женщина чуть не утонула, пытаясь переплыть реку