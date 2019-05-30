В Башкирии «Шевроле Ланос» вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 07:06 2019-05-30T07:06:00+03:00

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Серьезная авария произошла вчера ночью, 29 мая, в Гафурийском районе Башкирии. На 55-ом километре автодороги «Архангельский-Красноусольск» автомобиль «Шевроле Ланос» на опасном повороте съехал с дороги в кювет и перевернулся. Очевидцы бросились на помощь и вызвали скорую и сотрудников ГИБДД. Выяснилось, что 19-летний водитель иномарки был сильно пьян, а также не имел водительского удостоверения. Молодого человека госпитализировали, а позже ему предстоит ответить, почему он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU