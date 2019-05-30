«Заранее продали машину»: подробности аферы кассира из Башкирии, укравшего 23 млн

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-30T06:53:15+03:00

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В Башкирии продолжается горячее обсуждение громкой аферы, когда в Салавате 35-летний старший кассир вынесла из кассы банка около 23 миллионов в рублях, долларах и евро (точная сумма убытка до сих пор подсчитывается банком). Когда полицейские нагрянули домой к подозреваемой, то обнаружили, что женщина со всей семьей, включая двух маленьких дочерей, собрала вещи и загранпаспорта, погрузилась в серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении.

И хотя в полицейской ориентировке до сих пор значится эта марка автомобиля, есть версия, что семья может передвигаться на другой машине. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на собственный источник, семья Хайруллиных за несколько дней до побега все же продала «Дастер», но об этом, видимо, мало кто знал. Также в СМИ ходит информация, что документы детей забрали из школы в конце учебного года, но пока эти данные официально не подтверждают. Поиск пропавшей семьи продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU