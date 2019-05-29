Под Уфой произошло крупное ДТП с участием трех машин
Трое человек пострадали
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Сегодня, 29 мая, под Уфой случилась серьезная авария. На дороге между деревней Мармылево и "Миловским парком" столкнулись три автомобиля. Как сообщили в региональном госкомитете по ЧС, это были ВАЗ-2110, Daewoo Nexia и "Лада Веста". Одна машина от удара съехала в кювет. По чьей вине произошла авария, пока не ясно.
В результате дорожного инцидента пострадали три человека. Одного из водителей пришлось деблокировать спасателям, чтобы медики могли оказать ему первую помощь.
Обстоятельства и подробности случившегося станут известны позже.
В Уфимском районе произошло крупное ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU