Под Уфой произошло крупное ДТП с участием трех машин

СЕГОДНЯ 20:01 2019-05-29T20:01:46+03:00

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Сегодня, 29 мая, под Уфой случилась серьезная авария. На дороге между деревней Мармылево и "Миловским парком" столкнулись три автомобиля. Как сообщили в региональном госкомитете по ЧС, это были ВАЗ-2110, Daewoo Nexia и "Лада Веста". Одна машина от удара съехала в кювет. По чьей вине произошла авария, пока не ясно.

В результате дорожного инцидента пострадали три человека. Одного из водителей пришлось деблокировать спасателям, чтобы медики могли оказать ему первую помощь.

Обстоятельства и подробности случившегося станут известны позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/711797" frameborder="0"></iframe> В Уфимском районе произошло крупное ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU