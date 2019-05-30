В Башкирии женщина чуть не утонула, пытаясь переплыть реку

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-30T06:31:29+03:00

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Накануне по номеру 112 позвонили жители Баймакского района Башкирии. Они рассказали, что на их глазах в реке Худолаз утонула 41-летняя женщина. Она намеревалась переплыть водоем, но в какой-то момент пропала из вида.

На место происшествия явились спасатели. Они приняли за поиски несчастной пловчихи. Какого же было их удивление, когда женщина нашлась живой. Как рассказали в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуация, она находилась на противоположном берегу реки. Рискованной даме оказали первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU