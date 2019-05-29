Уфимец отправится в велопутешествие, чтобы развезти по странам письма-пожелания
150 дней – столько должна продлиться велоэкспедиция уфимца Антона С. Молодой человек собирается выехать из Уфы 12 июня, а в октябре быть уже в Лиссабоне. Билет из столицы Португалии в родную Уфу он уже приобрел.
Как рассказал телеканал «Вся Уфа», у путешественника есть цель – объединить ребят из разных стран. Для этого он берет с собой письма-пожелания, написанные школьниками. Одно из таких посланий для сверстников из Европы написал 10-летний Егор из Туймазов. Так как в распоряжении Антона лишь велосипед, на который не загрузишь много корреспонденции, детей попросили излагать свои мысли компактно.
Пожелать Антону счастливого пути можно в День города на площади им. Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU