2019-05-29T18:48:00+03:00
Общество

Уфимец отправится в велопутешествие, чтобы развезти по странам письма-пожелания

Необычную акцию задумал житель Уфы Антон С.
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из репортажаСкриншот из репортажа
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150 дней – столько должна продлиться велоэкспедиция уфимца Антона С. Молодой человек собирается выехать из Уфы 12 июня, а в октябре быть уже в Лиссабоне. Билет из столицы Португалии в родную Уфу он уже приобрел.

Как рассказал телеканал «Вся Уфа», у путешественника есть цель – объединить ребят из разных стран. Для этого он берет с собой письма-пожелания, написанные школьниками. Одно из таких посланий для сверстников из Европы написал 10-летний Егор из Туймазов. Так как в распоряжении Антона лишь велосипед, на который не загрузишь много корреспонденции, детей попросили излагать свои мысли компактно.

Пожелать Антону счастливого пути можно в День города на площади им. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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